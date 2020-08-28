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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 14:18 | Son Güncelleme:

Chelsea Thiago Silva transferini açıkladı!

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Chelsea Thiago Silva transferini açıkladı!
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 1 1 yıllık sözleşme imzalandı.



Chelsea'ye transferinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Silva, "Frank Lampard’ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olmaktan çok memnunum. Stamford Bridge'de oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yakında görüşmek üzere Chelsea taraftarları." ifadelerini kullandı.

2012 yılında Milan'dan PSG'ye transfer olan Thiago Silva, Fransız ekibinde oynadığı 8 yılda 7'si lig şampiyonluğu olmak üzere 25 kupa kazandı.

PSG'nin kaptanlığını da yapan Brezilyalı futbolcu, takımının 315 maçta formasını giydi ve 17 gol kaydetti.

Chelsea Thiago Silva transferini açıkladı

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