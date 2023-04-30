Chelsea tarihi facianın eşiğinde! 600 milyon Euro'luk kumar pahalıya patlıyor... Jurgen Klopp'tan olay sözler! "Onları böyle görmek mutlu ediyor"

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de başkan Todd Boehly'nin dönemi her geçen gün kötüye gidiyor. Sezona Thomas Tuchel ile başlayan ancak sonrasında Graham Potter'ı göreve getiren Maviler, son olarak Frank Lampard yönetiminde tarihinin en kötü günlerini geçiriyor.

Premier Lig'de oynadığı son altı karşılaşmada dört mağlubiyet ve iki beraberlik alan Chelsea, küme düşme potasının yalnızca 10 puan üstünde yer alıyor ancak kalan maçların zorluk derecesi Londra temsilcisi için tarihi bir kabusun habercisi olabilir.

SON 6 MAÇIN 4'Ü İLK 4'TEKİ TAKIMLARLA

Önümüzdeki haftalarda Arsenal, Manchester City, Manchester United ve Newcastle United ile kozlarını paylaşacak olan Maviler, toplam altı maçın dördünde deplasmana konuk olacak. Frank Lampard ve öğrencileri, Arsenal - Manchester City - Manchester United ile rakip sahada karşılaşırken Şampiyonlar Ligi iddiasını korumak isteyen Newcastle United ile evinde oynayacak.

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Kalan altı maçının dördünü ligin ilk dört sırasındaki takımlarla oynayacak olan Chelsea, diğer iki maçında ise sıralamada altında bulunan ve muhtemelen kümede kalma mücadelesi verecek olan Bournemouth ve Nottingham Forest karşılaşacak.

Chelsea, Premier Lig'de 32 maçta topladığı 39 puanla 12. sırada bulunuyor.

JURGEN KLOPP: CHELSEA'Yİ BÖYLE GÖRMEK GÜZEL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Chelsea'nin içinde bulunduğu tablo hakkında çarpıcı bir yorum yaptı. Deneyimli teknik adam, rakibinin izlediği transfer politikası sebebiyle şu an yaşadığı süreçten dolayı mutlu olduğunu ve ders çıkarılabilecek noktalar olduğunu savundu.

Klopp, "Dürüst olmak gerekirse Chelsea'nin durumuyla alakalı kendimi biraz iyi hissediyorum. Çünkü onlar adına işler iyi gitmiyor. Bence ligin en iyi takımlarından birine sahipler ama bu şekilde en iyi oyuncuları bir araya getirince her şeyin hallolmadığını görmek güzel. En iyi oyuncuları bir araya getirin ve işe yaramadığını düşünün. Futbolda öncelikle bir 'takım' kurmalısınız. Oradakilerin hafife aldığı şey buydu ve hocalarına, yapması neredeyse imkânsız olan bir görev verdiler. İki soyunma odanız olamaz, iki sahada antrenman yapamazsınız. İlişki kurmak için takım ruhu yaratmalısınız. Bu yüzden bunu gördüğüm için biraz mutluyum. Chelsea sonunda iyi olacak ve gelecek yıl inanılmaz derecede güçlü olacak. Ancak şu anda ben onları bir örnek olarak kullanıyorum. Biz bu şekilde yapamayız ve yapmayacağız da. Bu takım sansasyonel bir hikaye yazdı ve şimdi yeni bir başlangıç yapıyoruz. Hepsi bu." ifadelerini kullandı.

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DEVRE ARASINDA REKOR HARCAMA

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yarışından kopan ve kümede kalıp kalamayacağı tartışılır hale gelen Chelsea, ara transfer döneminde sekiz futbolcuya 329,5 milyon Euro harcadı. Benfica’dan 121 milyon Euro karşılığında Enzo Fernandez’i kadrosuna katan Maviler, Manchester City'ye ait Premier Lig rekorunu da kırdı.

İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde 2022-2023 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak itibarıyla sona ermişti. Pek çok takım yeni futbolcularıyla kadrolarını güçlendirirken harcadığı paralarla ön plana çıkan kulüp ligde zor günler geçiren Chelsea olmuştu.

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ABRAMOVİCH SONRASI HARCANAN UÇUK PARALAR

Kadroyu gençleştirme üzerine yapılan çalışmalarda Chelsea'ye geldiğinden beri Boehly'nin transferler için yaklaşık 600 milyon Euro’dan fazla para harcadığı tahmin ediliyor. Özellikle bu yıl ara transfer döneminde kulübün adı hemen hemen her gün birçok önemli oyuncuyla anıldı.

Transfermarkt'ın verilerine göre de Chelsea, Enzo Fernandez için Benfica'ya 121, Mykhaylo Mudryk için Shakhtar Donetsk'e 70, Benoit Badiashile için Monaco'ya 38, Noni Madueke için PSV'ye 35, Malo Gusto için Olimpik Lyon'a 30, Andrey Santos için Vasco da Gama'ya 12,5, David Datro Fofana için Molde'ye 12 ve Joao Felix (kiralık) için Atletico Madrid'e 11 milyon Euro ödedi.

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BU KADAR TRANSFER VE HARCANAN PARALAR FFP KURALLARI İÇİNDE NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Bilindiği üzere UEFA, Avrupa futbolunun genel mali durumunun iyileştirilmesi için Finansal Fair Play Düzenlemeleri (FFP) adıyla bilinen uygulamayı 2011 yılında başlattı. Bu uygulama kulüplerin başta futbolculara, vergi dairelerine ve diğer kulüplere olan borçları başta olmak üzere birçok mali kalemi inceleme altına alıyor.

Ayrıca UEFA, FFP kapsamında 2013 yılında kulüplerin mali gelir giderlerini başa baş dengelemek için Mali Kontrol Kurulu’nu da kurdu. Bu kurul ise UEFA organizasyonlarına katılan kulüplerin mali borçlarının olup olmadığını kontrol ediyor, şartları yerine getirmeyen kulüplere de gerekli yaptırımları uyguluyor.

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Peki Avrupa futbolunda her kulüp için FFP kriterleri bu denli önemliyken, ara transfer döneminin şampiyonu Chelsea için parayı saçmak neden göründüğü kadar riskli değil?

CHELSEA KURALLARI AÇIKÇA ÇİĞNEDİ Mİ?

Todd Boehly ve ekibi Chelsea’yi satın aldığı andan itibaren kulübün FFP kurallarını hemen ihlal etme tehlikesi olmadığından emin olmak için kulüpte ayrıntılı bir strateji sürdürüyor. Şu ana kadar Chelsea limitleri aşmış görünmüyor. Özellikle bu yıl yürürlüğe girecek olan yeni UEFA 'maliyet kontrol limitleri' kulüplerin gelirlerinin yüzde 90'ını transferlere ve maaşlara harcamasını kısıtlayacak. Bu nedenle Chelsea çok dikkatli davranıyor.

Ayrıca yakın zamanda elde edilen saha içi başarılar (2021'de Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve Avrupa Süper Kupası) Boehly konsorsiyumunun devralması öncesinde zararlara karşı sağlıklı bir yastık oluşturdu. Bu iki kupa kulübe, üç yıllık bir dönemdeki zararları değerlendiren mevcut sisteme göre 150 milyon Euro’dan fazla gelir sağladı.

KULÜBÜN AKADEMİSİ DE GELİR SAĞLIYOR

Kulübün akademisine gösterdiği ilgi de kasaya oldukça katkı sağlıyor. Son yıllarda Billy Gilmour, Fikayo Tomori, Marc Guéhi ve Tammy Abraham yüksek ücretler kazandırdı. Örneğin Tammy Abraham’ı Roma’ya 40 milyon Euro’ya, Fikayo Tomori’yi de Milan’a 31 milyon Euro’ya satan Chelsea, bu gelirlerle bugüne kadar yaptığı bazı transferleri de dengelemiş oldu ve açık oluşturmadı.

Ayrıca kulüp; gençlik gelişimi, kadın futbolu ve diğer giderler için yaptığı harcamaları da akademiden çıkarıyor ve daha da fazlasını yapabilir. Tüm bunlar büyük bir zararı çok daha küçük bir zarara dönüştürmeye yardımcı oluyor.

ARA TRANSFERDE UZUN SÜRELİ SÖZLEŞMELER YAPILARAK DOĞRU ADIMLAR ATILDI

En önemlisi Chelsea, UEFA'nın toplam ücretin sözleşmelere yayılmasına izin veren kuralları akıllıca kullanıyor. Bu yılki ara transferde de bu stratejinin dışına çıkmadı.

Örneğin Enzo Fernandez 121 milyon Euro’luk tek seferlik bir satın alma olarak beyan edilmeyecek. Kulüp, Benfica ile anlaşmayı bir büyük ödeme ve beş sonraki ödemeye yayma konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Ancak FFP açısından, Fernandez'e verilen sözleşme boyunca ödemelerin beyan edilebilmesi daha önemli.

Bu, Chelsea'nin Ocak transfer döneminde uyguladığı, Mykhailo Mudryk, Joao Felix, Benoit Badiashile ve Noni Madueke'yi ve gelecek vaat eden bir dizi genci kadrosuna kattığı stratejiyle de uyumlu. Mudryk sekiz buçuk yıllık bir sözleşme imzalarken, Fransız savunma oyuncusu Badiashile ise yedi buçuk yıllık bir anlaşma imzaladı.