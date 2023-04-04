Chelsea sağ gösterip sol vurdu... Nagelsmann yerine Enrique!

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Premier Lig'de 2 Nisan 2023 tarihinde Graham Potter ile yollarını ayıran Chelsea'nin teknik direktörlük koltuğuna süpriz bir ismi getirmek istediği iddia edildi.

LUIS ENRIQUE CHELSEA'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

İspanyol Sport gazetesinde çalışan gazeteci Enric Canyellas'ın haberine göre Luis Enrique, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olacak. İki tarafında her türlü şartı kabul ettiğini belirten Canyellas, bilginin Londra ekibindeki kaynakları tarafından da teyit edildiğini belirtti.

LUIS ENRIQUE: "HAYALİM PREMİER LİG"

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'nın teknik direktörü olan ve başarısız geçen turnuvanın ardından görevinden ayrılan Luis Enrique, geçtiğimiz günlerde İspanya'da yayın yapan La SER Gijon radyosuna röportaj vermişti. Enrique şunları söylemişti: "İngiltere'de çalışmak istiyorum. Fakat haziran ayında bir kulüp çalıştırmak istemiyorum. Önemli şeyler yapabilen ve kendimi zorlayabileceğim bir kulüpte çalışmak istiyorum."

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NAGELSMANN NE OLACAK?

Bugün çıkan Luis Enrique haberleri kamuoyunda şok etkisi yarattı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano başta olmak üzere birçok güvenilir kaynak Chelsea'nin favori teknik direktör adayının Alman menajer Julian Nagelsmann olduğunu söylemişti. Fakat basına son yansıyan haberlere göre Chelsea'nin teknik direktörü Luis Enrique olacak.

LUIS ENRIQUE BARCELONA İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

Chelsea'nin başına geçeceği konuşulan 52 yaşındaki Luis Enrique, teknik direktörlük kariyerinde AS Roma, Barcelona ve İspanya Milli Takımı gibi takımları çalıştırdı. Barcelona ile 10 kupa kazanan İspanyol menajer, 2014/2015 sezonunda bordo mavili ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.