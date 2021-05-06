Chelsea-Real Madrid maçı sonrası tepki gören Eden Hazard özür diledi!

Chelsea'nin Real Madrid'i 2-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşına Eden Hazard damga vurmuştu.

Real Madrid forması giyen eski Chelsea oyuncusu Eden Hazard, mücadelenin sonunda eski takım arkadaşı Kurt Zouma ile eğlenirken kameralara yansımıştı.

Birbirlerini gördükten sonra kahkahalara boğulan üçlünün şakalaşırken yayına verilen görüntüleri, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Real Madrid taraftarları, final şansının kaybedildiği bir maçtan sonra Belçikalı futbolcunun bu kadar neşeli olmasına ve bunu gizleme ihtiyacı hissetmemesine tepki gösterdi.

EDEN HAZAR'DAN 'ÖZÜR' AÇIKLAMASI

Eden Hazard, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada "Üzgünüm, Real Madrid taraftarlarını üzmek istemedim. Özür dilerim. Benim hayalim hep Real Madrid'de oynamaktı ve buraya da kazanmaya geldim. Haydi La Liga için savaşalım. Hala Madrid!" dedi.

Eden Hazard'ın bu görüntüsüne geniş yer ayıran Marca, yıldız oyuncuyu eleştirdi. Real Madrid kulübüne yakınlığıyla bilinen gazete, "Eden Hazard'ın elenme sonrası gülüşü Real Madrid taraftarına bir hakaret." ifadelerini kullanmıştı.