Chelsea Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İlk maçını deplasmanda kaybetmediği son yedi Şampiyonlar Ligi eleme turunun beşinde yoluna devam etmeyi başaran Chelsea, turnuvadaki son yarı finalinde Atletico Madrid'e konuk olduğu ilk karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle dönmesine rağmen rakibine elenmişti. Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane bu eşleşmede Chelsea'yi elemeyi başarırsa, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yarı finalde tur atlamayı başaran üç teknik direktörün rekoruna ortak olacak. Chelsea, Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez finale kalmak için sahaya çıkarken; bunu daha fazla başaran sadece iki İngiliz takımı var: Manchester United ve Liverpool.

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla final oynayan takım olan Real Madrid, 17'nci kez adını finale yazdırmak istiyor. Zinedine Zidane yönetiminde dördüncü Şampiyonlar Ligi finalini arayan İspanyol devi, Fransız çalıştırıcı göreve gelmeden önce dört kez finale kalabilmişti. Şampiyonlar Ligi kariyerinde görev yaptığı 18 iç saha maçının sadece dördünü kaybeden Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, bu karşılaşmalarda toplam 48 gol sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde 71 gol atan Real Madrid forveti Karim Benzema, bu karşılaşmada fileleri havalandırırsa Raul'u geride bırakarak turnuva tarihinde en fazla gol sevinci yaşayan dördüncü oyuncu unvanına tek başına sahip olacak.

Chelsea orta sahası Mason Mount bu karşılaşmada gol atarsa, Wayne Rooney'nin ardından Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bunu başaran en genç İngiliz oyuncu olacak. Turnuvanın bu aşamasında Chelsea formasıyla gol sevinci yaşayan son İngiliz, 2008'de Liverpool filelerini havalandıran Frank Lampard'dı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şutla biten akan oyun dizisine dahil olan orta saha oyuncusu, Real Madrid forması giyen Toni Kroos.

CHELSEA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.