Chelsea - Manchester United maçında İngiltere'yi karıştıran karar! "Eğer penaltı verirsem..."

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında oynanan Chelsea - Manchester United mücadelesinin 15. dakikasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu ülkede gündem oldu.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Manchester United'ın kazandığı serbest vuruşta Marcus Rashford'un çektiği şut, Chelsea kalecisi Edouard Mendy'den dönmüş ve dönen topa Callum Hudson-Odoi ile Mason Greenwood birlikte hareketlenmişti.

PENALTI TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

İkili arasında yaşanan mücadelenin ardından Manchester United cephesinin penaltı itirazı olmuş ve maçın orta hakemi Stuart Attwell, top oyundayken VAR'dan gelen uyarıyla karşılaşmayı durdurarak ilgili pozisyonu monitörden izlemişti.

Manchester United'lı oyuncular, Chelsea forması giyen Callum Hudson-Odoi’nin topa eliyle müdahale ettiği yönünde itirazda bulunurken, pozisyonu VAR'da tekrar tekrar izleyen hakem Stuart Attwell, konuk takım oyuncularıyla aynı fikirde olmamış ve penaltı kararına hükmetmemişti.

Maça damga vuran bu karar, golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ardından ülkede tartışma konusu haline gelmişti.

MANCHESTER UNITED CEPHESİ TEPKİLİ

Chelsea maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solksjaer, hakem Stuart Attwell tarafından Stamford Bridge'de üç puanlarının çalındığını savundu.

"Söz konusu pozisyonun penaltı olduğuna dair en ufak bir şüphe yok. Callum Hudson-Odoi topa elle müdahale ediyor ve VAR odası da orta hakemi uyararak izlemesini tavsiye ediyor. Pozisyonu VAR'da defalarca izlemesine rağmen nasıl oluyor da penaltı vermiyor anlamış değilim. Bu pozisyonu VAR'da izleyip penaltımızı vermeyen hakem üç puanımızı çaldı."

"PENALTI VERİRSEM BU POZİSYON ÇOK KONUŞULUR"

Öte yandan Manchester United’ın savunma oyuncusu Luke Shaw, söz konusu pozisyonun ardından saha içinde kaptan Harry Maguire ile hakem Stuart Attwell arasındaki geçtiğini iddia ettiği bir diyaloğu yayıncı kuruluş Sky Sports'a demeç verdiği esnada paylaştı.

Luke Shaw, "O pozisyonda bir elle oynama gördüm ancak hangi oyuncunun elle müdahale ettiğini tam olarak algılayamadım. Daha sonra oyun durdu ve hakem pozisyonu VAR'da izledi. Penaltı çalmadı. Bu kararını Harry Maguire’e anlatırken, 'Eğer penaltı çalarsam bu pozisyon çok konuşulur' dediğini duydum." şeklinde konuştu.

CHELSEA CEPHESİ NE DEDİ?

Chelsea Teknik Direktörü Tomas Tuchel ise söz konusu pozisyonda topa elle müdahale eden oyuncunun öğrencisi Callum Hudson-Odoi değil de Mason Greenwood olduğunu savundu. Tuchel ayrıca, pozisyonun VAR'da incelenmesini dahi gerektirecek bir tartışmanın olmadığını ifade etti.

"Topun Mason Greenwood’un eline çarptığı görülüyor. Bu pozisyon neden VAR'da inceleniyor? Hakem neden bu pozisyonu monitörden inceledi? Neden pozisyonun kontrol edilmesi gerekti? Neyse ki penaltı kararı çıkmadı yoksa bu iş çok farklı yerlere gidebilirdi."

PREMIER LİG YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Premier Lig yönetimi, tartışma yaratan pozisyon ile ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "VAR, orta hakemi uyararak üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Sahada son karar orta hakeme aittir. Hakem de pozisyonda topun iki futbolcu arasında sıkıştığına ve Hudson-Odoi’nin elinin topa gitmediğine karar vermiştir" denildi.

MARK CLATTENBURG KÖŞESİNE TAŞIDI

Avrupa futboluna bir dönem damga vuran İngiliz eski hakem, şimdilerde ise Daily Mail'de yazarlık yapan Mark Clattenburg, söz konusu pozisyonu bugünkü köşesine taşıdı ve Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin hakemleri tembelleştirdiği yönünde görüş bildirdi.

Mark Clattenburg, VAR sisteminin sahada hakemlerin karar verme mekanizmasını olumsuz yönde etkilediğini ve son yıllarda karar verme standartlarının ciddi şekilde düştüğünü yazdı.

MARK CLATTENBURG'UN SORU-CEVAP ÜZERİNDEN YAZDIĞI BUGÜNKÜ KÖŞE YAZISINDAN SATIRBAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:



Soru: VAR sisteminin varlığı sahada hakemlerin kararlarını etkiliyor mu?

Cevap: Tabii ki etkiliyor. VAR sistemi, yıllardır sahada yalnız olan hakemlerin can simidi haline geldi. Geçmişte bir hata yaptığımda bunun tek sorumlusu ben oluyordum. Şimdi ise Premier Lig hakemleri bir hata yaptığında VAR bunu düzeltemezse hatalı olan sistemmiş gibi ilk olarak VAR eleştiriliyor. VAR sistemi günümüz hakemlerini koruyor. Eğer ceza sahası içinde yüzde yüz penaltı olduğundan emin olmadığı bir pozisyon olursa oyunu devam ettiriyor ve kararı VAR'daki meslektaşına bırakıyor. Eğer pozisyonda bir şeyler varsa birçok farklı açıdan izleyerek karar verebilmesi için monitörden kontrol etmesi tavsiye ediliyor. Bu sistemin her zaman hakemler ve sahada karar alma mekanizmaları üzerinde etkisi olacaktır. VAR'ın orada olduğunu unutmak imkansız, özellikle de ilk dakikadan son dakikaya kadar kulağınızdayken...

Soru: Oyuncular, teknik direktörler ve kulüplerden gelen açıklamalar hakemleri etkiliyor mu?

Cevap: Solskjaer'i hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ancak maçtan önce Chelsea'nin resmi sitesini gezen/okuyan hakemler olduğu konusunda şüphelerim var. Solskjaer, Stuart Attwell'e penaltılarını vermediği için öfkeli ve rakipleri hakkında hakemleri etki altına aldıkları yönünde konuşmak için bir fırsat yakaladı. Ancak ben buna kanmam. Hakemler, o gün özelinde karar verir. Geçmişte Chelsea ile Manchester United arasında ne yaşandığına bakmazlar.

Ancak şu görüntüyü sevmediğimi söylemeliyim; Stuart Attwell penaltı pozisyonunu monitörden izlerken Callum Hudson-Odoi ekrana ve hakeme çok yaklaştı. Cesar Azpilicueta da yakın mesafedeydi ve bağırıyordu. Bu durum Stuart Attwell'in üzerinde baskı yarattı ve penaltı çalmayarak yanlış bir karar verdi. VAR monitörü izole bir alanda olmalı ve gelecekte bu hareketi tekrarlayacak oyunculara sarı kart verilmeli.

Soru: Luke Shaw, Stuart Attwell'in Harry Maguire'e "Eğer penaltı çalarsam bu pozisyon çok konuşulur' dediğini duydum." iddiasında bulundu. Daha sonra kulüp geri adım attı. Neler yaşandı?

Cevap: Bu Stuart Attwell ile Manchester United oyuncuları arasında bir mesele. Ben, sahada konuşulanın sahada kalması taraftarıyım. Ancak şunu söyleyebilirim; hakemler artık sahada oyunculara ne söyleyecekleri konusunda daha dikkatli olacaklardır. Futbolcuların maç sonu röportajlarında sahada hakemle konuşulanları açıklaması moda haline geldi. Hakemler artık buna dikkat edecektir.

Soru: Hakemlik standardı bu sezon düştü mü?



Cevap: Hakemlik standardı şüphesiz yıllardır düşüyordu zaten. Mevcut hakemler yaşlanıyor ve alternatif bir plan olup olmadığı yönünde endişeliyim. Yeni jenerasyon nerede? Bu sezon üzerinden konuşursak hakemler hiç olmadığı kadar mercek altında. Her Premier Lig maçı televizyondan yayınlanıyor ve verdikleri her karar ölümüne inceleniyor ve tartışılıyor. Bu şu anlama geliyor, artık hataları eskiye nazaran daha net görebiliyoruz.

Soru: Çılgın maç fikstürü oyuncular kadar hakemleri de olumsuz etkiliyor olabilir mi?



Cevap: Kesinlikle.

Soru: VAR'ın oyuna dahil olması futbol için iyi mi oldu?



Cevap: Ben iyi olduğunu ve hatta bazı iyi özelliklerinin fark edilmediğini düşünüyorum. Mesela, eskiden hakemler penaltı verme konusunda isteksizlerdi. Çünkü ceza sahası içindeki müdahaleyi tespit etmek zordu ve yanlış bir karar hakemi tepki odağı haline getirirdi. Ancak şimdi sahada oyunculara, VAR tarafından izlendikleri hatırlatabiliyorlar. Benim bakış açıma göre; bu sayede savunmacıların ceza sahası içinde rakip hücumcuları tutma oranında düşüş yaşandı.

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