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Chelsea Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Chelsea#Lille#Uefa
Chelsea Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Chelsea Lille maçı, Milli Futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in de mücadele edeceği karşılaşma olacak. Chelsea karşısında galibiyet elde ederek Çeyrek Finalin kapısını aralamak isteyen Lille, rakibi karşısında bugüne kadar hiç galibiyet elde edemedi. Chelsea ile en son 2019 Aralık ayında grup aşamasında karşılaşan Lille, bu karşılaşmalardan 2-1'lik mağlubiyetlerle ayrıldı. Peki, zorlu geçmesi beklenen Chelsea Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Chelsea Lille maçı ile Son 16 Turu mücadeleleri devam ediyor. Stamford Bridge Stadyumunda Lille ile karşılaşacak olan Chelsea, rövanş mücadelesine avantajlı girmek istiyor. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Chelsea Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

CHELSEA LİLLE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea, Lille'i konuk edecek. 22 Şubat Salı günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı izlenebilecek.

PREMİER LİG'DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Premier Lig'de 63 puanla lider sırada yer alan Manchester City'nin Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi, Tottenham karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetle son buldu. Bu sonuçla 2. sırada yer alan Liverpool ile puan farkı 6'ya düştü.

Premier Lig'de oynanan 26. hafta maçları sonunda Manchester City, sahasında Tottenham ile karşılaştığı müsabakada 3-2'lik skorla mağlup oldu. En yakın takipçisi Liverpool, evinde Norwich City'yi 3-1 yenerek peş peşe 5. galibiyetini alırken, City'nin ardından 1 maç eksiği bulunan kırmızı-beyazlılar puan farkını 6'ya düşürdü.

Premier Lig'in 26. haftası sonunda 63 puanı bulunan lider Manchester City'yi, 57 puanlı Liverpool, 50 puanlı Chelsea ve 46 puana sahip Manchester United takip ediyor.

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