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İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea, evinde Brighton & Hove Albion'a 2-1 mağlup oldu.

Bu mağlubiyetin ardından üst üste 3. yenilgisini alan Chelsea'de maçın ardından soyunma odası karıştı.

KENDİNİZDEN UTANMALISINIZ!

İngiliz Telegraph gazetesinin muhabiri olan Matt Law'ın haberine göre mücadelenin tamamlanmasının ardından Chelsea Başkanı Todd Boehly, soyunma odasına indi. 49 yaşındaki iş insanı, futbolculara kendilerinden utanmaları gerektiğini söyledi.

Diğer bir İngiliz gazetesi olan The Guardian'ın haberine göre ise Boehly, son 12 ay içinde kadroya katılan bir oyuncuya direkt olarak sert eleştirilerde bulundu ve oyuncu bu eleştirilerden rahatsız oldu. Amerikalı iş insanının eleştirilerine maruz kalan futbolcunun kimliği açıklanmadı, fakat transferi için yüksek ücret ödenen bir futbolcu olduğu aktarıldı.

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LAMPARD: "BENİM İÇİN SORUN YOK!"

Bu akşam (18 Nisan 2023) Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final etabının rövanş maçında Real Madrid ile karşılaşacak. Bu sebeple, dün akşam takımın teknik direktörü Frank Lampard ile kalecisi Kepa Arrizabalaga basın toplantısı düzenledi.

Basın mensupları, Frank Lampard'a Boehly'ın soyunma odasına inmesi hakkındaki düşüncelerini sordu. 44 yaşındaki İngiliz teknik adam, bu soruyu şu şekilde yanıtladı: "Maçtan sonra söyleyeceklerim vardı. Onları söyledim ve başkan soyunma odasına geldi. Açıkçası bu konuda oldukça rahatım. Eğer takımın sahibi soyunma odasına gelmek ve oyuncularla konuşmak istiyorsa bunu yapabilir. Benim için bir problem yok. Bu davranış tutkuyu gösterir ve ben bunu çok severim."

Takımın İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga ise bu konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Boehly her maç sonrasında soyunma odasına iniyor ve bizimle konuşuyor. Futbolcular olarak onunla aramızda farklı bir iletişim var. Onun bize ne söylediğini size söylemeyeceğim. Boehly'nin soyunma odasına gelmesi son derece normal."

CHELSEA REAL MADRID İLE KARŞILAŞACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam Chelsea ile Real Madrid karşılaşacak. Stamford Bridge'de oynanacak mücadele saat 22.00'da başlayacak. Serinin ilk maçını Real Madrid 2-0 kazanmıştı.

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Chelsea'nin Premier Lig karnesi ise bu sezon oldukça zayıf. Ligde 31 maça çıkan maviler 39 puan topladı ve 11. sırada.