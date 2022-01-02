Chelsea 2-2 Liverpool / Maç sonucu ve özeti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçede Mesut Özil ticaretten vazgeçmiyor Bu kez Türkiyeden takım satın alacak...Fenerbahçe'de Mesut Özil ticaretten vazgeçmiyor! Bu kez Türkiye'den takım satın alacak...#Mesut Özil
Şimdi de gözlerde virüs salgını Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldiŞimdi de gözlerde virüs salgını! Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldi#Pandemi
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?#Ghislaine Maxwell
Tablo belli oldu Vakalarda dikkat çeken gelişmeTablo belli oldu! Vakalarda dikkat çeken gelişme#Omicron
Memur ve emekliler dikkat Yarın saat 10da açıklanacak... Ne kadar zam alacaksınızMemur ve emekliler dikkat! Yarın saat 10'da açıklanacak... Ne kadar zam alacaksınız?#Memur
Umursamaz bakışlar Herkes onun için korktu... O ise...Umursamaz bakışlar! Herkes onun için korktu... O ise...#Yangın
Hayatı film olmuştu... Mafyanın ilk kadın patronu öldüHayatı film olmuştu... Mafyanın ilk kadın patronu öldü#Italya
Flurona alarmı... İlk vaka açıklandıFlurona alarmı... İlk vaka açıklandı#Flurona
Acısı yüzüne yansıdı Küçük İsanın kafasına demir saplandıAcısı yüzüne yansıdı! Küçük İsa'nın kafasına demir saplandı#Demir
Dünyayı bekleyen büyük tehlike... Rusyadan flaş uyarı Gözler NASAya çevrildiDünyayı bekleyen büyük tehlike... Rusya'dan flaş uyarı! Gözler NASA'ya çevrildi#Rusya
Bakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladıBakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladı#Elektrik
Aşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkatAşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkat#Omicron
Ajda Pekkanın yeni imajı olay olduAjda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu#Ajda Pekkan
Acun Ilıcalıdan yeni takımı için Şota kararı ve transferde Diagne gerçeğiAcun Ilıcalı'dan yeni takımı için Şota kararı ve transferde Diagne gerçeği#Acun Ilıcalı
Özcan Denizden İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile ilk paylaşımÖzcan Deniz'den İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile ilk paylaşım#Özcan Deniz
HABERLERSpor Arena Haberleri

Chelsea 2-2 Liverpool / Maç sonucu ve özeti

#Chelsea#Liverpool
Chelsea 2-2 Liverpool / Maç sonucu ve özeti

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki nefes kesen maçta Chelsea ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.

Chelsea - Liverpool maçından öne çıkan fotoğraflarChelsea - Liverpool maçından öne çıkan fotoğraflar
Chelsea - Liverpool maçından öne çıkan fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Stamford Bridge'de oynanan maç, büyük heyecana sahne olurken ilk yarıda atılan 4 golle ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Her anı nefes kesen maçta ilk gol 9. dakikada Sadio Mane'den geldi ve Liverpool, Chelsea karşısında 1-0 öne geçti.

Müsabakanın 26. dakikasında Liverpool'da bu kez sahneye çıkan isim Mısırlı yıldız Mohamed Salah olurken skor 2-0'a geldi Stamford Bridge adeta buz kesti.

2 golün şokunu atlatan Chelsea, 42. dakikada Mateo Kovacic'in harika golüyle farkı 1'e indirdi.

Maviler'in kullandığı köşe vuruşunda Liverpoollu futbolcuların uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine harika bir vuruş çıkaran Kovacic, takımını ilk golünü atarak geri dönüş fitilini ateşledi.

Ataklarını sıklaştıran Chelsea, bu kez Christian Pulisic'in 45+1. dakikadaki golüyle skoru 2-2 yaptı.

Maçın ikinci yarısında iki ekip de öne geçmek adını birçok gol pozisyonuna girse de kaleciler Mendy ve Kelleher skorun değişmesine izin vermedi.

Haberin Devamı

Müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken 43 puana yükselen Chelsea, ikinci sırada yer aldı. Bir maç eksiği bulunan 42 puandaki Liverpool ise üçüncü sırada kaldı.

Chelsea: Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso, Mount, Havertz, Pulisic.

Liverpool: Kelleher, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Tsimikas, Fabinho, Milner, Henderson, Salah, Jota, Mane.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Chelsea#Liverpool

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell