Çeyrek finale Unai Simon damgası! Hırvatistan maçında hedefti, İsviçre maçında kahraman oldu

Spor Arena Detay - EURO 2020 çeyrek finalinde normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla İsviçre'yi 3-1 yenerek yarı finale yükselen İspanya'da büyük sevinç yaşanırken, mücadeleye genç kaleci Unai Simon damga vurdu.

İspanyolların Hırvatistan ile oynadığı son 16 turu maçında yediği hatalı golle gündem olan ve İspanyol taraftarların ve kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaşan başarılı file bekçisine, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique sahip çıkmıştı.

"UNAI ÖNEMLİ BİR DERS VERDİ"

Enrique maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Futbol, hatalardan ayrılamayan bir spor. Mühim olan yaptığın hata değil, hatadan sonraki tavırdır. Unai, tüm takım arkadaşlarına ve futbol oynamak isteyen çocuklara önemli bir ders verdi. Tüm övgüleri hak etti" ifadelerini kullanmıştı.

Athletic Bilbao altyapısından yetişen 24 yaşındaki Simon, İsviçre maçında ise İspanyollara yarı finali getiren isim oldu. Normal süre ve uzatmalarda başarılı bir performans gösteren İspanyol eldiven, esas etkiyi penaltılarda gösterdi.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Schar ve Akanji'nin penaltılarını kurtaran Unai Simon, İspanya'nın yarı finale yükselmesinde başrol oynadı. Başarılı kaleci, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

"ÖDÜLÜ SOMMER'E VERMELİYİM"

Karşılaşmanın ardından konuşan Simon yarı finalin mutluluğunu yaşarken, kendisi gibi mücadeleye damga vuran İsviçre kalecisi Yann Sommer'e övgüler yağdırdı ve "Dürüst olmak gerekirse, maçın oyuncusu ödülünü Yann Sommer'e vermeliyim." diye konuştu.

Şampiyon olacaklarına inandıklarını söyleyen başarılı kaleci, "Yarı finale dinlenmiş ve özgüvenli gideceğiz. Başımız dik, bu kupayı almalıyız" ifadelerini kullandı.