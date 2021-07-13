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GeriFutbol Ceyhun Gülselam, Altay'la antrenmanlara başladı
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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.07.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Ceyhun Gülselam, Altay'la antrenmanlara başladı

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Ceyhun Gülselam, Altay'la antrenmanlara başladı

Süper Lig’in yeni temsilcisi Altay’ın dış transferde Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı ön libero Ceyhun Gülselam, siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başladı.

Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde İzmir ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Ankaragücü’den ayrıldıktan sonra geçen hafta kulübe gelen kaleci Korcan Çelikay ise antrenmanda yer almadı. Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin listesinde yer almayan deneyimli file bekçisinin durumunun netlik kazanmadığı ifade edildi.

Ceyhun Gülselam, Altayla antrenmanlara başladı


Altay’da geçen sezonki şampiyon kadroda yer alan Berkay, Cebrail, Cihan, Deniz, Eren Erdoğan, Eren Karataş, Erhan, İbrahim, Scuk, Kazımcan, Thiam, Kappel, Paixao, Mehmet Erdem, Murat, Özgür, Tolga, Zeki ve Ziya ile kiralıktan dönen Kuban idmanlara katılıyor.

Siyah-beyazlılar Abdullah, Stackhowiak, Regattin, Çağlar, Gençer, Harun, İlhan, Lokman, Ozan, Rıdvan ve Yekta ile yolları ayırdı.

Yeniden anlaşma sağlanan Poko henüz takıma katılmazken, durumu belirsiz olan Mossoro da idmanlarda yer almıyor.

Ceyhun Gülselam, Altayla antrenmanlara başladı

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