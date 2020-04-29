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GeriFutbol Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 29.04.2020 - 19:49,Son Güncelleme:

Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi

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Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
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Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük büyükannesine yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.

Büyük büyükannesini "süper kahraman" olarak niteleyen Fabregas, "95 yaşında koronavirüsü yendi. Tabii ki bizim için hayatlarını feda eden hemşire ve doktorların yardımı olmadan başaramazdı. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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