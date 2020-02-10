AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 21:20,
Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi
TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
Ümraniyespor Kulübü, bu sabah teknik direktör Ahmet Taşyürek'le yollarını ayırmıştı.
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