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GeriFutbol Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 21:20,Son Güncelleme:/

Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi

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Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi

TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Ümraniyespor Kulübü, bu sabah teknik direktör Ahmet Taşyürek'le yollarını ayırmıştı.

Cesar Grup Ümraniyesporda teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi

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