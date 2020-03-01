Cenk Tosun'dan transfer mesajı: "Kalmamı isteyin"

S Sport’a konuşan Cenk, “Cyrstal Palace beni Beşiktaş zamanından beri istiyordu. O yüzden burayı seçtim, iyi ki de gelmişim. Çok köklü bir kulüp.

Her transfer döneminde adım Türkiye ile adım geçiyor. Ama aksine keşke herkes benim daha çok Avrupa’da kalmamı istese. Burada çok mutluyum şimdilik” dedi.

Tecrübeli futbolcu, “Tekrar Beşiktaş’a dönmek ister misin? sorusu üzerine de, “İleride inşallah ama benim şu an öyle planlarım yok” ifadesini kullandı.

Bu arada Cyrstal Palace dün deplasmanda Brighton’ı, Jordan Ayew’in 70. dakikada attığı golle 1-0 yenerken, Cenk 87’de oyuna girdi.





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