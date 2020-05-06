Cenk Tosun'dan flaş sözler: "Mario Gomez'in yanına Eşyan notunu düşelim"

Milli futbolcu Cenk Tosun, TRT Spor'da kariyeri ve gündem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Cenk Tosun'un sözleri;

Crystal Palace beni Beşiktaş'ta oynarken de istemişti. Palace'ta beni çok güzel karşıladılar. Sonra şanssızlık yaşadık. Kulübün sahibi de ayrılırken "Seni çok beğeniyorduk güzel işler yaptın, yapacaktın. Teşekkürler" dedi ve güzel ayrıldık.

PREMIER LIG'E GİTTİĞİ İÇİN PİŞMAN MI?

Hiç keşke demedim. Premier Lig benim ve babamın çocukluk hayaliydi. O hayali başardım. Aslında henüz hiçbir şey başarmadım. Daha fazla gol atmam gerekiyor, her şeyin başındayım.

ELEMELERDE ÇOK EMEĞİM VARDI

Tabii ki kimse dünyanın bu duruma düşmesini, insanların ölmesini istemez. Ben de istemiyorum ancak EURO 2020 ertelenince ister istemez insan seviniyor. Çünkü benim elemelerde çok emeğim vardı, oynamak istiyordum.

MARIO GOMEZ'İN YANINA...

10 numaraya kesinlikle Talisca'yı koyarım. Sağ tarafa ise hiç düşünmeden Quaresma derim. Hayatımda onun kadar iyi orta yapan bir oyuncu görmedim. Forvete Gomez'i koyarım. Hem sağ hem sol ayakla çok iyi goller atıyordu. Ondan çok şey öğrendim. Gomez'in yanına "Eyşan" diyerek not düşebilirsin. (Gülerek)