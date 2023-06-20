Cenk Tosun: Fenerbahçe çok iyi oynadı, kök söktürdü

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Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuları Cenk Tosun ve Necip Uysal TV100'de Az Önce Konuştum programında soruları yanıtladı.

Necip Uysal'ın açıklamaları şu şekilde:

-Ağır bir kamp dönemi geçirdik, lige başladık. Lig bizim için iyi başlamadı, Şenol Hoca geldikten sonra çok iyi bir seri yakaladık. Hedef her zaman şampiyonluktu bu sezon ulaşamadık ona. O yüzden üzgünüz ama önümüzde yeni bir sezon var ona başlayacağız.

TARTIŞILMAZ BİR YETENEK

-(Arda Güler’in performansı) Ben Arda’yı izlediğim zaman sağ ayağını biraz daha geliştirdiği takdirde bence bunun iki katı üstüne çıkacağını düşünüyorum. İzlediğim maçlarda ona bakıyorum. Gerçekten tartışılmaz bir yetenek. Arda yetenekleriyle fizik gücünü kapattığını düşünüyorum.

-(Messi mi Ronaldo mu?) Messi bana daha yakın geliyor. Ben hep Messi’ciyim.

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-(Kariyerinizin sonuna gelseniz siz de Arabistan’a gider misiniz?) Tabi ki düşünürüm.

ŞENOL HOCA DEVAM ETSİN İSTİYORUZ

-(Türkiye ve Avrupa Ligi’nin arasındaki makas açıldı mı?) Ben çok büyük bir makas olduğunu düşünmüyorum. Ben Hollanda Ligi’ni de izliyorum. İspanya Ligi’ni de izliyorum. Orada 2 takım oynadığı zaman o kadar iyi bir lig olduğunu göremezsin, bizim lig daha kaliteli durur. Bizim ligin daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Milli Takım’da Türk bir antrenörün olması benim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Beşiktaş’ta Şenol Hoca devam etsin istiyoruz. Ben yerli oyuncu kazansın istiyorum.

ŞENOL HOCANIN İKİLİ İLİŞKİLERİ İYİDİR

-(Şenol Güneş) Şenol hocanın ikili ilişkileri iyidir. Hata yapınca kızar ama sonra hemen unutur. Candan babacan bir hoca. Bir gün bir maça almadı beni. ‘Hocam dedim alsaydın’. Dedi, ‘Nasıl alayım seni görmüyor musun?’ dedi. Şenol hoca futbolcuyu da koruyabilen bir hoca. Mustafa Denizli de öyledir. Tabata’yı oynatacak ama ‘sanki oynamasan daha iyi’ diyor. ‘Yorgun görüyorum seni oynama’ diyor. Tabata da ‘yok ya ben iyiyim oynayacağım’ diyor. Tabata o maç çıktı sakatlandı. Fenerbahçe derbisi vardı. Beni odasına çağırdı. Senle başlayacağım hazır ol dedi. Maç toplantısında bir açıkladı yokum 18 de. İçimden ‘beni mi denemek istedi acaba’ diyorum.

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BENİM DÖNÜM NOKTAM ERTUĞRUL SAĞLAM

- İlk oynadığım zaman beni zaten taraftar sahaya atmıştı. İnönü’deki ilk maçlarımda taraftar ittiriyordu beni. Benim dönüm noktam Ertuğrul Sağlam, beni o izledi ve direkt A Takım’a aldı. Kiralıklarla, kampa götürecekleri arasında maç yaptırdı, 15 dakika falan oynadık. Beni oyundan çıkardı, beni takımdan gönderecek diye düşündüm, ‘Hazırla eşyalarını kampa geliyorsun bizimle’ dedi. Ümraniye’den, Bayrampaşa’ya 15 dakikada gittiğimi düşünüyorum. Ben oynamasam da her zaman kendimi hazır tutuyorum yoksa buralarda kalamazsın.

Cenk Tosun'un açıklamalarından satır başları:

-Çok iyi bir sezon başı yaşamadık. Hoca değişikliğiyle daha iyi futbol oynamaya başladık, toparladık. Hatta son 14 haftanın 12’sinde galip geldik, Beşiktaş’ta oynuyorsan hedefin her zaman şampiyonluktur.

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BİZİM MAÇTA TOPA DEĞMEDİLER

-(Galatasaray’ın şampiyonluğu) Güzel bir seri yakaladılar. Hatta rekor kırdılar. O seride bence şampiyonluğu kazandılar diyebilirim. Onların da inişli çıkışlı bir sezonu vardı. Bizim maçta nereden baksan hiç topa değmediler. Bütün maçı biz oynadık. Biz evde gerçekten çok güçlü bir takımız. Öyle de oynadık bu sezon. İlk 10 maçta belki daha fazla puan alabilseydik, biz şampiyon olurduk. İlk 10 maçta biz şampiyonluğu verdik diyebilirim.

ADALEMİN ATTIĞINI DUYDUM

-(Sakatlığın nasıl?) Son maçın, son dakikasında araya bir top atıldı, şut atmak istedim. Orada adalemin attığını duydum. Hem aklımda milli takım var, öbür taraftan sezon başı var. Duygu patlaması yaşadım orada. Sakatlıklardan hep daha güçlü dönmüşümdür, bu sefer de öyle olacağını umuyorum.

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PREMIER LİG DÜNYANIN EN GÜZEL LİGİ

-(Premier Lig) Hem saha içi hem saha dışı güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Tecrübelenip yuvama geri döndüm sonuçta. Belki İspanya veya İtalya’ya gitseydim daha gollü daha başarılı bir sezonlar geçirebilirdim. Ama benim için her zaman bir çocukluk hayaliydi Premier Lig. Çünkü bana göre dünyanın en güzel ligi. Oradan teklif gelince hiç düşünmeden gitmek istedim, bu kadar güzel paralar kazandırarak kulübe.

ARDA GÜLER’İ HAYRANLIKLA İZLİYORUM

-Bonuslarla birlikte 27 Milyon avro kazandırdım kulübüme. Türk tarihinin en yüksek rakamı bu. Bunu geçerse Arda Güler geçer diye düşünüyorum. Arda Güler, benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu. Ben İngiltere’de de oynadım, Almanya’da da oynadım, Türkiye’de de oynadım. Bu yaşta bu özgüvende bunları yapması gerçekten hayranlıkla izliyoruz.

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GÜÇLÜYSEN HER TÜRLÜ OYNUYORSUN

-Şenol hocanın bir lafı vardır: ‘İlk defans forvetten başlar.’ Artık günümüzün futbolunda 11 kişiyle defans yapıyorsun. Fizik gücüne gelecek olursak, günümüz futbolunda artık yüzde 70-80 fiziğe dayalı oluyor. Güçlüysen her türlü oynuyorsun.

RONALDO’NUN YETENEĞİ TAMAMEN AZİM

-(Messi mi Ronaldo mu?) Messi’nin yeteneği tam bir Allah vergisi. Sonradan onu öğrenemezsin. Ama Ronaldo’nunki tamamen azim, çalışma. Ronaldo bu kadar şut atamıyordu bu kadar hızlı koşamıyordu. Bu kadar güçlü değildi.

VERİLEN PARALAR FUTBOLUN ÇIĞIRINDAN ÇIKTI

-Rakamlar çok enteresan yerlere gitti artık Arabistan’da. Arabistan’ın hükümeti mi yoksa futbol federasyonu mu ülkeyi biraz markalaştırmak için böyle bir yol çizdi. Verilen paralar artık futbolun çığırından çıktı diyebilirim. Ronaldo da olsan Messi de olsan kafan karışır.

ARABİSTAN’A GİTMEYİ DÜŞÜNÜRÜM

-(Kariyerinizin sonuna gelseniz siz de Arabistan’a gider misiniz?) Ben düşünürüm. Sen yalnız bir birey değilsin. Aileni de düşünüyorsun çocuğunu da düşünüyorsun. Onlara en güzel geleceği vermek istiyorsun. Bu da ne yazık ki parayla oluyor.

FENERBAHÇE İYİ FUTBOL OYNADI

-(Türkiye ve Avrupa Ligi’nin makası açıldı mı?) Ben iki tarafta da oynadım. İngiltere ve Türkiye’yi çok karşılaştırmak istemiyorum. Makasın çok açıldığını düşünmüyorum. Fenerbahçe bu senenin UEFA kazananına baya iyi bir futbol oynadı, kök söktürdü diyebiliriz. Neredeyse eliyordu Sevilla’yı. İyi oynayarak yenildi.

ŞENOL HOCAM GİBİ YOK

-(Yerli hocayla mı yabancı hocayla mı çalışmak istersin?) Şenol hocam gibi yok. Ben Beşiktaş’ta başarılı olduğum zamanlar, şampiyon olduğumuz zamanlar Türk hocalarla çalıştım. Ya Sergen hocayla şampiyon olduk ya da Şenol hocayla şampiyon olduk. Bizim kültürümüzden, armamızdan daha iyi hissettiklerini daha iyi anladıklarını düşünüyorum.

“SEN DİNLEN HİÇ GELME BİR DAHA” DEDİ

-(Şenol hocayla anısı) Bizim milli maçlarımız vardı. Hazırlık maçlarıydı. Takımada 10 gün izin verdi. Bende Milli Takım’a gittiğim için sordum hocam Milli Takım’dan sonra ben de izin yapabilir miyim? Tamam 2 gün yap gel dedi. Dedim ne 2 günü hocam. Dünya kupası var zaten. Bir dahaki maça da 6 hafta var. Ben de 10 gün filan dinleneyim dedim. Tamam o zaman sen dinlen hiç gelme bir daha dedi. Sonra ben hocam 2 gün sonra geleyim dedim.

-(Tosun Paşa) Gaziantepspor zamanında bana ‘Tosun Paşa’ demeye başladılar. Sadece Antep’te olan bir şeydi, Türkiye’de duyulmamıştı. Beşiktaş’a geldikten sonra yürüdü gitti.

ÖYLE BİR GOL OLMASI TAKIMI GAZA GETİRDİ

-(Benfica maçında ne oldu?) O maçta ilk 11 başlamadım. Adamlar geliyor, gidiyor gol atıyor. Sonra çok güzel bir olay oldu, takım tam içeri girmek isterken, taraftar bütün takımı dışarı çağırdı. Dünyanın hiçbir yerinde bunu göremezsin. İkinci yarı Gökhan İnler ve ben girdik, maç tamamen değişti. Normal bir gol atsam o maç belki yine 3-3 bitmeyecekti. Öyle bir gol olması takımı da gaza getirdi.

NECİP'İN YAPTIĞI İŞ KOLAY DEĞİL

-Necip’in yaptığı iş kolay bir iş değil. İlk 11 oynadığı zaman iyi performans gösteriyor, hoca ‘Gel otur’ diyor, 3-4 maç oynamıyor. Sonra biri sakatlanıyor, hoca yine Necip’i ateşe atıyor. Her zaman hazır olman lazım, her zaman iyi oynaman lazım. Fenerbahçe maçında 10 kişi kalmışsın, rakip önde, Necip oyuna girdi, belki sahanın en iyisiydi.

ATIBA AHTAPOT GİBİ ADAMDI

-(Atiba denilince aklınıza ilk ne geliyor?) Ahtapot gibi adamdı. Yorulmayan, top çalan, ayaklarına hakim, zaman zaman kilidi açan bir Atiba geçti burada. Ülkemizi benimsedi, çok seviyor burayı. Umarım ileride burada çalışma fırsatı bulur. Atiba’nın Beşiktaş’a kazandırılması gerektiğini düşünüyorum.