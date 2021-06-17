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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCengizhan Akgün, Yeni Malatyaspor'da! 500 bin TL bonservis ödendi...
GeriFutbol Cengizhan Akgün, Yeni Malatyaspor'da! 500 bin TL bonservis ödendi...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.06.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Cengizhan Akgün, Yeni Malatyaspor'da! 500 bin TL bonservis ödendi...

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Cengizhan Akgün, Yeni Malatyaspor'da! 500 bin TL bonservis ödendi...

Yeni Malatyaspor, kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına başlayan sarı-siyahlı kulüp, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Cengizhan Akgün'ün sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü 500 bin lira bonservis bedeli ile 3+1 yıllığına renklerine bağlamıştır. Hoş geldin Cengizhan." ifadelerine yer verildi.

Cengizhan Akgün, Yeni Malatyasporda 500 bin TL bonservis ödendi...

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