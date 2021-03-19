Cengiz Ünder sakatlandı mı, ne zaman sahalara dönecek?
A Milli futbolcu Cengiz Ünder sakatlanmasının ardından sağlık durumu ile gündemde yer almaya başladı. Cengiz Ünder ne zaman sahalara dönecek sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cengiz Ünder ne zaman oynamaya başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Mart ayının ilk haftasında Cengiz Ünder'in sakatlığı hakkında konuşan Leicester City Teknik Direktörü Rodgers, genç futbolcunun antrenmanda sakatlık yaşadığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını ifade etti. Cengiz Ünder'in Nisan ayının ilk haftasında yeniden forma giymesi bekleniyor.
23 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla 19 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretmişti.
Premier Lig'de istediği süreleri alamayan Cengiz, son 15 maçta 71 dakika forma giymişti.