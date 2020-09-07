Cengiz Ünder: 'Gelecekte iyi işler yapacağız'

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

CENGİZ ÜNDER: 'ÇOK İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR'

Zamanla daha iyi olacaklarını vurgulayan Cengiz, "Tatilden döndükten sonra takımla çalışamadık. Kimse hazır değildi. Macaristan maçı bizim için kötü oldu. Çok üzülmüştük. Çok hazır değildik. Gelecekte iyi işler yapacağız. Bunu çoğu zaman gösterdik. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Çok iyi bir takımımız var" dedi.

ORKUN KÖKÇÜ: 'DAHA İYİ OLABİLİRİM'

Orkun Kökçü ise "İlk maçıma çıktım. Daha iyi olabilirdim. Biraz süre lazım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikteydim. Milli formayı giymek gurur verici bir şey. Biraz zaman lazım. Hocam inşallah önümüzdeki ay yine beni milli takıma çağırır. Galip gelmek istiyorduk ama ne yazık ki kazanamadık" şeklinde konuştu.