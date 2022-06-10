Cemal Özgörkey’den 500 milyon dolarlık hedef! Columbus…

Haberin Devamı

Columbus Projesi ile pazarlama, dijital ve yayıncılık alanlarının tek bir çatı altında toplanıp daha verimli bir değer olarak ortaya çıkması için hazırlıklar yaptıklarını söyleyen Özgörkey’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde; "Columbus Projesi 13-14 yıldır aklımdaydı. Emeğe saygı teşekkür etmekten geçer, proje bizimdir. Pazarlama, dijital ve yayıncılık şirketlerini aynı çatı altında toplayıp daha verimli çalışmasını sağlayarak değer yaratmak istiyoruz. Hedefimiz 500 milyon dolar gelir elde etmek. 100 milyon dolar mağazacılıktan, 400 milyon dolar dijitalden gelir bekliyoruz. Dijitalden yıllık 30 milyon dolar kar, mağazacılıktan ise 50 milyon dolar ciro ve 15 milyon dolar kar hedefindeyiz."

Burak Başarır ve Demir Şarman Columbus Projesi’nde

Haberin Devamı

Cemal Özgörkey, kendi ekibi dışında Coca Cola İçecek A.Ş CEO’su Burak Başarır ve Anadolu Grubu Tarım Enerji ve Sanayi Grup Başkanı Demir Şarman’ın Columbas’a destek vermek için çalışacaklarını ve danışma kuruluna gireceğini duyurdu.

“Adnan Polat Alkışlanmalı” Milan Baros detayı

Galatasaray’da Adnan Polat’ın başkan olduğu dönemde kendisinin pazarlamadan sorumlu olduğunun altını çizen Özgörkey, Polat’ın kendisine karışmadığını belirterek Columbus Projesi’nde alkışlardan birisinin Adnan Polat’a gitmesi gerektiğini ifade etti. Pazarlama bölümünü bıraktığında kasada beş milyon doların olduğunu söyleyen iş insanı, 2008 yılında Lyon’dan transfer edilen Milan Baros’un 500 bin dolarlık transfer taksitinin pazarlamanın kasasından ödendiğini belirtti.

“İşimi gücümü bırakıp bu projeyi hayata geçirmek için geldim”

Galatasaray’daki bakış açısını değiştirmek istediğini söyleyen eski yönetici, "63 yaşındayım, işimi gücümü bırakıp bu projeyi hayata geçirmek için geldim. Geçen sene Burak Elmas seçilince projemizi arkadaşlarımız anlattı ama bir türlü gündeme gelmedi. Bana neden geri planda kaldığımı soruyorlar. Galatasaray’da arkada veya önde olmak hiç önemli değil." dedi.

Eşref Hamamcıoğlu’na gönderme! “Borcu yönetmeye talibim demek saygısızlıktır…”

Haberin Devamı

Başkan adayı Dursun Özbek’in listesinde yer alan Cemal Özgörkey, son olarak rakipleri Eşref Hamamcıoğlu’nun borç yönetme söylemlerine göndermede bulunarak, “Borç ödemem, borcu yönetmeye talibim demek saygısızlıktır. Yönetilebilen borç farklıdır, yönetilemeyecek bir borcu idare edemezsiniz. Borcu azaltmak herkesin hedefi olmalıdır. Diğer türlüsünü hiçbir şekilde kabul etmiyorum.” ifadelerini kullandı.