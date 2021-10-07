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Cem İlkel, Indian Wells'te ana tabloya kaldı

#Tenis#Indian Wells#Cem İlkel
Cem İlkel, Indian Wellste ana tabloya kaldı

Milli tenisçi Cem İlkel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells turnuvasında ana tabloya kaldı.

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Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Cem İlkel, seviye olarak dört büyük Grand Slam'dan sonra en önemli turnuvalardan kabul edilen organizasyonun ilk turunda Fransız raket Maxime Janvier'i 6-2, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek final turuna yükseldi.

Elemelerin final turunda ise ABD'li Govind Nanda'yı 2 saat 19 dakikalık müsabaka sonunda 6-1, 2-6 ve 6-4 setlerle 2-1 yenen Cem, ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

Cem bu başarısıyla, 2015 yılında Roma Masters turnuvasında mücadele eden Marsel İlhan'dan sonra bir masters turnuvasında ana tabloya kalan ikinci Türk raket oldu.

Milli sporcu, ana tablo ilk turunda yarın ABD'li Jenson Brooksby ile karşılaşacak.

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#Tenis#Indian Wells#Cem İlkel