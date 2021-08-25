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GeriTenis Cem İlkel, Amerika Açık elemelerinde 2. tura yükseldi, Çağla Büyükakçay ise elendi
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Tenis
AA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

Cem İlkel, Amerika Açık elemelerinde 2. tura yükseldi, Çağla Büyükakçay ise elendi

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Cem İlkel, Amerika Açık elemelerinde 2. tura yükseldi, Çağla Büyükakçay ise elendi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tabloya kalma mücadelesi veren milli tenisçilerden Cem İlkel, elemelerde ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Cem İlkel, elemelerin ilk turunda dünya 158 numarası Alman Cedrik-Marcel Stebe ile karşılaştı.

Klasmanın 189. basamağında bulunan milli tenisçi, Stebe'yi 1 saat 41 dakikalık mücadele sonunda 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek elemelerde ikinci tura çıktı.
Cem İlkel'in elemelerin ikinci turundaki rakibi dünya eski 7 numarası İspanyol Fernando Verdasco oldu.

- Çağla Büyükakçay, ABD Açık'a elemelerde veda etti

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ABD Açık elemelerinin ilk turunda Japon Kurumi Nara'ya 4-6 ve 6-7'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

ABD Açık elemelerinde ilk kez korta çıkacak milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ise ilk tur mücadelesinde Avustralyalı Christopher O'Connell ile karşı karşıya gelecek.

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