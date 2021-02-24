MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCeltic'te teknik direktörü Neil Lennon istifa etti
GeriFutbol Celtic'te teknik direktörü Neil Lennon istifa etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

Celtic'te teknik direktörü Neil Lennon istifa etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İskoçya Premier Lig ekibi Celtic'in teknik direktörü Neil Lennon, istifa etti.

Geçen sezon Celtic'i lig, İskoçya Kupası ve İskoçya Lig Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Lennon, bu yıl ligin zirvesindeki Rangers'ın 18 puan gerisine düşmeleri sonrası görevini bıraktı.

Celticte teknik direktörü Neil Lennon istifa etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik adamla yolların ayrıldığı ve yardımcı antrenör John Kennedy'nin geçici olarak takımın başına geçeceği belirtildi.

2010-2014 yıllarından sonra 2019'da ikinci kez Celtic'in teknik direktörlüğüne getirilen Lennon, kariyerinde Bolton Wanderers ve Hibernian kulüplerini de çalıştırdı.

Celticte teknik direktörü Neil Lennon istifa etti

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi