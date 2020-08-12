Celtic'in maçı iptal oldu, gözler Rangers'ın üzerinde! St. Johnstone'a karşı iddaa oranı...

Bu bir ilandır

RANGERS

- Rangers iyi savunma yaparak sezonu Aberdeen karşısında 1-0'lık galibiyetle açmıştı, Leverkusen'e Avrupa Ligi'nde elenip lige döndüler ve St. Mirren'i konuk ettikleri karşılaşmada kusursuza yakın oynadılar.

- Lille'in Jonathan David hamlesi sonrası Rangers'ta kalması beklenen Alfredo Morelos adeta patladı, 2 gol atarken 3. golün de yaratılışında rol oynadı.

- Bekler müthiş işledi, Leon Balogun gitgide Conor Goldson'la stoper uyumunu yukarı çekmeye başladı. Kaledeki rekabeti de unutmayalım, Allan McGregor yokken Jon McLaughlin güven verdi.

ST. JOHNSTONE

- Geçtiğimiz haftaya St. Johnstone'ın rakibi Aberdeen damga vurdu!

- Rangers maçı sonrası bir barda eğlenmeye giden 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı, yanındaki 6 oyuncu da karantinaya alındı. Bir anda St. Johnstone karşılaşmada açık favori konuma gelmişken hükûmet kanadından olaya müdahale geldi ve maç iptal edildi.

- Hücum opsiyonlarından Michael O'Halloran cezalı, orta sahadan Murray Davidson'ın durumu maç saati netleşecek.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Rangers iç sahada oynadığı son 9 lig maçının 7'sinde gol yemedi.

- İki takım arasındaki son 10 maçın 9'u "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasındaki son 7 maçta St. Johnstone galibiyeti bulunmuyor. (5 Rangers galibiyeti - 2 beraberlik)

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%27'lik kesim St. Mirren'i sahadan silen ev sahibine St. Johnstone karşısında da güveniyor...

%24'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Ryan Kent'in 2018-19 sezonunda Rangers formasıyla attığı goller! İzleyelim...