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GeriFutbol Celtic ile Midtjylland yenişemedi! Galatasaray'ın rakibi...
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Futbol
Haber Giriş: 20.07.2021 - 23:50 | Son Güncelleme:

Celtic ile Midtjylland yenişemedi! Galatasaray'ın rakibi...

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Celtic ile Midtjylland yenişemedi! Galatasaray'ın rakibi...

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi Celtic, Midtjylland ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Celtic'in golünü Liel Abada kaydederken Danimarka temsilcinin golü Evander'den geldi.

Karşılaşmada Celtic'ten Biton ve Midtjylland'dan Dreyer kırmızı kart oyun dışında kaldı.

Bu maçın rövanşı 28 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak.

Celtic - Midtjylland eşlemesinin galibi, 3. Eleme Turu'nda Galatasaray-PSV eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Alashkert (Ermenistan) - Sheriff (Moldova): 0-1
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Cluj (Romanya): 1-2
Ferencvaros (Macaristan) - Zalgiris (Litvanya): 2-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

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