Celta Vigo Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Spor severlere şifresiz yayın müjdesi..

Barcelona'yı konuk ettiği son dört La Liga maçının üçünü kazanan Celta, bu karşılaşmalarda ortalama 3 gol kaydetti. Celta deplasmanında dört maçtır kazanamayan Barcelona, herhangi bir statta devam eden en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Bu sezonun ilk yarısındaki maçta Celta'yı 4-1 yenen Barcelona, 2013/14'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak için sahaya çıkıyor.



Messi'nin unutulmaz gol sevinçlerini hatırlıyoruz;



Evinde oynadığı son dört La Liga maçının üçünü kazanan Celta, daha önceki altı iç saha karşılaşmasında galip gelememişti. Son iki deplasman maçında gol yemeyen Barcelona, Ağustos 2016'dan bu yana La Liga'da üç maçlık gole kapama serisi yaşamıyor. Bu sezon La Liga'da yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Lionel Messi.

Lionel Messi, Celta deplasmanında çıktığı altı La Liga maçında altı gole doğrudan katkı sağladı. Barcelona Teknik Direktörü Quique Setién, Celta deplasmanına konuk olduğu üç La Liga maçının ikisini kaybetti.

Celta Vigo Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Celta Vigo Barcelona maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. D Smart'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı Spor Arena'dan da canlı olarak izleyebileceksiniz