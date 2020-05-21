Çekya ve Macaristan'da futbol dönüyor! Karşılaşmalar iddaa bülteninde...

Bu bir ilandır

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da durma noktasına gelen futbol, Belarus'un ayakta kalmasıyla bir nebze olsun devam etti ancak büyük liglerin kepenk indirmiş olması ilgiyi oldukça aşağı çekti.

Almanya'da geçtiğimiz hafta Bundesliga'nın geri dönüşü bizleri yeniden heyecanlandırırken, Süper Lig'den gelen "12 Haziran" sesleri kalp atışlarımızı biraz daha yüksekten attırmaya yetti.

Çekya ve Macaristan da futbola bu hafta sonu geri dönecek ülkelerden ikisi, Hem de Misli.com'da TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle...

Çekya'da 12 Mart'ta araya gitmiştik, erteleme maçıyla Fortuna Liga'ya dönüyoruz!

Teplice'nin sahasında Slovan Liberec'i konuk edeceği maçla 24 haftalık periyodu ligdeki her takım tamamlanmış olacak ve lig 3'e ayrılmadan önce 6 hafta daha oynanacak.

"Teplice - Slovan Liberec" iddaa'da TEK MAÇ! Hem de CANLI BAHİS keyfiyle...

İki takım da son resmi maçlarını 8 Mart'ta oynadı. Teplice, Slovacko ile 0-0 berabere kalırken, Slovan Liberic ise Opava'yı 4-0 yenmişti.

Macaristan'da ise koronavirüs arası 16 Mart'ta verilmişti.

12 takımlı ligde her ekip birbiriyle 3'er maç yapıyor ve 33 hafta sonunda son 2 sırada yer alan ekipler alt lige düşüyor.

25 maçta sadece 10 puan toplayabilen Kaposvar muhtemelen alt ligin yolunu tutacak. 2 maçı eksik olmasına rağmen 3 puan farkla zirvede yer alan Ferencvaros ise eksik maçlarından birinde, Debrecen ile 23 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak ve Macaristan'da futbolun geri dönüşüne başlayacak.

Aynı gün Macaristan Kupası'nda yarı final ilk maçları da oynanacak.

"Mezokovesd - Fehervar" ve "MTK Budapest - Budapest Honved" karşılaşmaları iddaa'da TEK MAÇ! Hem de CANLI BAHİS keyfiyle...

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