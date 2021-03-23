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GeriBasketbol Cedi Osman'ın NBA'deki yeni takımını açıkladılar!
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Basketbol
Haber Giriş: 23.03.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

Cedi Osman'ın NBA'deki yeni takımını açıkladılar!

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Cedi Osman'ın NBA'deki yeni takımını açıkladılar!

NBA'de Cleveland Cavaliers takımında oynayan Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takım değiştireceği iddia edildi.

Spor Arena Dış Haber | Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'tan ayrılıyor mu? Amerikalı gazeteci Kevin O’Connor, Cedi Osman'ın takas yoluyla Golden State Warriors'a gideceğini duyurdu.

Cavs'in takas yoluyla Cedi Osman ve JaVale McGee'yi Warriors'a gönderip karşılığında Kelly Oubre Jr'ı alacağı belirtildi.

Milli basketbolcu, bu sezon Cleveland Cavaliers ile 10.1 sayı, 3.6 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları ile mücadele ediyordu.

Cedi Osmanın NBAdeki yeni takımını açıkladılar

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