Cedi Osman'ın NBA'deki yeni takımını açıkladılar!

Spor Arena Dış Haber | Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'tan ayrılıyor mu? Amerikalı gazeteci Kevin O’Connor, Cedi Osman'ın takas yoluyla Golden State Warriors'a gideceğini duyurdu.

Cavs'in takas yoluyla Cedi Osman ve JaVale McGee'yi Warriors'a gönderip karşılığında Kelly Oubre Jr'ı alacağı belirtildi.

Milli basketbolcu, bu sezon Cleveland Cavaliers ile 10.1 sayı, 3.6 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları ile mücadele ediyordu.

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