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Cedi Osman 19 sayı attı, Cleveland Washington'ı devirdi

#NBA#Cedi Osman#Cleveland Caveliers
Cedi Osman 19 sayı attı, Cleveland Washingtonı devirdi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 19 sayı kaydettiği maçta Cleveland Caveliers, Washington Wizards'ı mağlup etti.

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NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Caveliers, sahasında Washington Wizards'ı konuk etti. Caveliers, sahadan 92-86 galip ayrıldı.

Sezonun 36. galibiyetine imza atarak konferansında 4. sırada yer alan Cavaliers'ta Lauri Markkanen 23 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Cedi Osman, yaklaşık 29 dakika süre bulduğu mücadelede 19 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla galibiyete önemli katkı sağladı.

Brooklyn Nets ise deplasmanda karşılaştığı son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 126-123 yenmeyi başardı ve bu sezonun 32. galibiyetini elde etti.

Kevin Durant'in yokluğunda sahneye çıkan Kyrie Irving, 38 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist ile oynadı. Bucks'ta Bobby Portis 30 sayı ve 12 ribaunt, Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti.

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NBA'de gecenin sonuçları şöyle;

Detroit Pistons-Boston Celtics: 104-113

Atlanta Hawks- Toronto Raptors: 127-100

Miami Heat-San Antonio Spurs: 133-129

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 92-86

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 110-116

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 123-126

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 115-110

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#NBA#Cedi Osman#Cleveland Caveliers

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