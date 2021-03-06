Çebi'nin gözdesi Longoria'nın müthiş hikayesi!

Geçtiğimiz haziran ayında spor sayfalarımızı süsleyen isimlerden biriydi Pablo Longoria... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, scout sisteminin önemine değinmiş ve kulübün geleceğini planlama adına Pablo Longoria ile görüştüğünü açıklamıştı. İşte o 1986 doğumlu Longoria’nın yeni adresi Marsilya Kulübü’nün başkanlık koltuğu oldu.

18 YAŞINDA SCOUT OLDU

Pablo Longoria, tutkusunu mesleği haline getiren bir futbol hastası. 18 yaşında iken Eugenio Botas’ın scout ekibine katılan Longoria, 21 yaşında iken Premier Lig ekibi Newcastle’ın scout ekibine girdi. Longoria, daha sonra sırasıyla Huelva, Atalanta, Sassuolo takımlarında çalıştı. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere 6 dil konuşabilen Longoria, 2015’te henüz 29 yaşındayken, Juventus’un scout şefi görevine getirildi.

BÜYÜLEYİCİ YOLCULUK

Serie A ekibinde 3 sezon çalıştıktan sonra La Liga’ya dönüp 32 yaşında Valencia’nın sportif direktörü oldu. Racic, Yunus Musah, Manu Vallejo, Koba, Jorge Saenz, Piccini, Diakhaby ve Maxi’nin transferlerleriyle takdir toplayan Longoria’nın muazzam kariyer yolculuğu Marsilya ile yeni bir boyut kazandı. Sezon başında sportif direktör olarak Marsilya ile anlaşan Longoria, kulübün Amerikalı patronu Frank McCourt’un kararı ile başkanlık koltuğuna oturdu.

GUARDIOLA'NIN TİŞÖRTÜ VE MÜLTECİ MESELESİ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sadece saha içinde değil saha dışında yaptıklarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Katalan teknik adam son olarak uluslararası sulardan geçerek Avrupa’ya gitmek isteyen mültecileri korumak için kurulan ‘Open Arms (Açık Kollar)’ organizasyonuna verdiği destekle İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Mültecilere yardım etmeyi amaçlayan bu kuruluşa 130 bin sterlin (1.3 milyon TL) para yardımında bulunan Pep Guardiola, Open Arms’ın uluslararası sulardaki kurtarma faaliyetlerine bizzat katıldı. “Savunmasız kişilerin korunmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım” diyen Pep Guardiola iki aydır maçlara ‘OPEN ARMS’ yazılı sweatshirt ile çıkıyor. İşin diğer ilginç yanı Katalan teknik adam bu sweatshirt ile çıktığı bütün maçları kazanmış olması. Pep Guardiola, toplumsal olaylar karşısında son derece duyarlı. Katalan teknik adam 2018 yılında Katalonya referandumunun ardından cezaevine giren politikacılara destek vermek amacıyla sarı kurdele takmış ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından kuralları ihlal ettiği için 20 bin sterlin ceza almıştı.

IFAB, ELLE OYNAMA KURALINI DEĞİŞTİRDİ

Futbolda kural koyucu mekanizma olan iFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu), çok tartışılan ‘elle oynama’ kuralıyla ilgili bazı değişiklikler yaptı.

IFAB’ın resmi sitesinde dün açıklanan ve 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe gireceği açıklanan kural değişiklikleri özetle şöyle: ìBir oyuncu eliyle veya koluyla kazara da olsa gol atarsa yine geçersiz sayılacak. îBir oyuncu eliyle veya koluyla topa değdikten sonra gol atarsa yine geçersiz sayılacak. ïBir futbolcunun topla kazara elle oynamasının ardından takım arkadaşı gol atarsa geçerli sayılacak. ñBir oyuncunun kazara elle oynamasının ardından takım arkadaşı gol pozisyonuna girerse oyun devam edecek. İhlal olarak geriye dönülmeyecek.

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