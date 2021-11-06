ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 74-72 Galatasaray

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Galatasaray'ı 74-72 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, İzel Deniz Pehlivan, Haldun Çoban
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Zellous 26, Holingsvorth 4, Fagbenle 11, Hayes 16, Feride Şevval Akalın 8, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Turner 4, Esra Ural Topuz
Galatasaray: Williams 11, Melis Gülcan, Pelin Derya Bilgiç 7, Steinberga 27, Krajisnik 14, Miray Balotu, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan 6, Merve Aydın 7
1. Periyot: 25-22
Devre: 43-41
3. Periyot: 60-61