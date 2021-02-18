Çaykur Rizespor'dan Loic Remy açıklaması! Dönüş tarihi...

Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sporcumuz Remy'nin kasık bölgesindeki kas sakatlığı nedeniyle hem Rize'de hem de akabinde İstanbul’da gerekli tedavisi yapılmıştır. Ancak bu tedavi sırasında ve eş zamanlı olarak yine kasık bölgesinde yaşadığı ağrıya sebebiyet ve katkı verebilecek başka küçük bir problem daha tespit edilmiş olup, bu sakatlığın ileride sorun yaratmaması adına küçük bir cerrahi müdahale ile çözümlenmesi planlanmıştır. Sporcumuza bu amaçla Almanya’daki bir klinik ile yapılan görüşmeler sonunda başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bütün bu süreç sporcumuz Remy ile kulübümüzün sağlık ekibi ve yönetim kurulu üyelerimizin karşılıklı istişare ve bilgi paylaşımı marifetiyle bizzat kulübümüz tarafından yönetilmiştir.



Şu an itibari ile profesyonel futbolcumuz Loïc Alex Teliére Hubert Rémy tesislerimizde sağlık ekibimizin yönetiminde rehabilitasyon sürecinde olup, herhangi bir olumsuzluk gelişmediği takdirde iki hafta içinde saha çalışmalarına başlaması planlanmaktadır.



Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...