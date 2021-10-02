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Çaykur Rizespor'da Galatasaray öncesi Gökhan Gönül şoku!

#Çaykur Rizespor#Galatasaray#Futbol
Çaykur Rizesporda Galatasaray öncesi Gökhan Gönül şoku

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

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Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 7 maç sonunda galibiyet elde edemeyerek 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavililer, 1 puanla son sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Monzango, Ronaldo Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Cemali Sertel, Remy ve Yasin Pehlivan'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavili takım hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp, maç saatini bekleyecek.

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#Çaykur Rizespor#Galatasaray#Futbol