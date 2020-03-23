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GeriFutbol Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan "evde kal" çağrısı
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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 21:22,Son Güncelleme:/

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan "evde kal" çağrısı

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan "evde kal" çağrısı
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüde Karaman, devlet yönetimine ve sağlık çalışanlarına destek çağrısı yaptı.

Karaman, çağrısında, "Sadece güzel ülkemizin değil tüm dünyanın başa çıkmaya çalıştığı bir sorunla karşı karşıyayız. Böyle günlerde hem devletimiz hem de sağlık emekçileri ciddi bir özveri sergilemekte. Bizden beklentileri sadece evde kalıp bu sürecin atlatılmasına katkıda bulunmak. Zor olmasa gerek. Evinde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.

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