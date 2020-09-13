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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor, Olympiakos'tan Yassine Meriah'i kiraladı

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Çaykur Rizespor, Olympiakos'tan Yassine Meriah'i kiraladı
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yassine Meriah'ı bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Olimpiakos takımından 27 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Meriah'ın kulüp başkanı Hasan Kartal'ın katılımıyla bir yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Yassine Meriah'a 'hoş geldin' denilerek başarı dileğinden bulunuldu. Meriah, geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmişti.

Çaykur Rizespor, Olympiakostan Yassine Meriahi kiraladı

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