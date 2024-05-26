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Çaykur Rizespor, İlhan Palut'la sözleşme yeniledi

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#Süper Lig#Çaykur Rizespor#İlhan Palut
Çaykur Rizespor, İlhan Palutla sözleşme yeniledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 22:53

Teknik Direktör İlhan Palut, Çaykur Rizespor ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

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Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor 2024-2025 sezonu için Teknik Direktör İlhan Palut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile bu sezon Trendyol Süper Lig’de 38 haftada 50 puan toplayarak rahat bir sezon geçirdi.

Çaykur Rizespor’un resmi hesabından yapılan paylaşımda Palut ile imza töreni düzenleneceği duyurularak “Çaykur Rizespor’umuz teknik direktör İlhan Palut ile 2024-2025 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli ve başarılı teknik direktör İlhan Palut için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. Teknik direktörümüz İlhan Palut'u yeniden tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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#Süper Lig#Çaykur Rizespor#İlhan Palut

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