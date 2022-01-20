Çaykur Rizespor 2 - 1 Antalyaspor (Maç özeti ve goller)

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Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün 23. dakikada yarım kalan ve bugüne ertelenen maçta gülen taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi Çaykur Rizespor oldu.

Karadeniz ekibine galibiyeti, 45+1'de Pohjanpalo ve 58. dakikada Gökhan Gönül'ün golleri getirdi. Antalyaspor'un tek sayısı, 37. dakikada Haji Wright'ın ayağından geldi.

Antalyaspor'da Güray Vural, 90+7'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 4 maç sonra kazandı ve puanını 21'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Antalyaspor ise 23 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Bünyamin’den aldığı topla ceza sahasına giren Deniz Hümmet, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top kara takılarak hız kaybetti ve savunma topu kornere çeldi.

32. dakikada sağ kanattan Deniz Hümmet’in ortasında Pohjanpalo’nun vuruşunda kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Doğukan’ın vuruşunda kaleci Tarık’tan sekerek çizgiye yakın bir yerde çamura saplanan topu Wright ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gerçekleştirdiği VAR incelemesinin ardın Poli’nini ceza sahasının içerisinde Selim Ay’a yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Pohjanpalo topu filelerle buluşturdu. 1-1

İKİNCİ YARI

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48. dakikada Bünyamin’in ortasına ceza sahasında Wright’in kafa vuruşunda top filelerle buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

58. dakikasında Boldrin’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeGökhan Gönül’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Esat Sancaktar xx

Çaykur Rizespor: Tarık x, Gökhan Gönül xxx, Selim xxx, Cemali xx (Alberk dk. 78 xx), Boldrin xx (Djokovic dk. 90 ?), Sabo xx (Bolasie dk. 69 xx), Baiano xx, Alper xx (Umar dk. 78 xx), Deniz xx (Dabo dk. 69 x), Pohjanpalo xxx

Antalyaspor: Boffin xx, Güray xx, Kudriashov xx, Edinaldo xx, Veysel xx, Bünyamin x (Gökdeniz dk. 65 x), Doğukan xx, Riberio xx (Martins dk. 76 x), Poli xx (Hakan dk. 65 x), Ghacha xx (Mehmedi dk. 58 x), Wright xx (Crivelli dk. 76 x)

Goller: Pohjanpalo (dk. 45 pen.), Gökhan Gönül (dk. 58) (Çaykur Rizespor), Wright (dk. 35) (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: Güray (dk. 90+5) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Fabricio Baiano, Selim Ay (Çaykur Rizespor), Poli, (Fraport Tav. Antalyaspor)