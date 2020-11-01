Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor (Maçın özeti)

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Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, formda golcüsü Loic Remy'nin attığı tek golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Rizespor'un Fransız golcüsü Remy, 33. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Remy, geçen hafta da 3 gol atmıştı. Tecrübeli forvet, böylece son 2 maçta 4 gol kaydetmiş oldu.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 11'e çıkarttı. Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk yarı

7. dakikada Abdullah Durak'ın hatasında topu kapan Henrique, sol çizgide topu yaklaşık 40 metre sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üzerinde boş durumdaki Kanga'ya bıraktı. Bu futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

8. dakikada Donsah'ın yerden ceza sahası üzerine pasında Boldrin'in bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

10. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Fernandes'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, boş pozisyonda penaltı noktasında Kanga'nın kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.

17. dakikada Samudio'nun pasında ceza sahası dışında Boldrin'in vuruşunda, kaleci Lung yerden seken topu kornere çelmeyi başardı.

20. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yerden sektikten sonra kaleci Gökhan Akkan'ın göğsünden oyun alanına geri döndü.

33. dakikada sağ taraftan Baiano'nun yerden pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Remy, sağ ayağı ile bekletmeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Kayserispor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Gustavo direkt kaleyi yokladı ancak topu kaleci Gökhan kornere çeldi.

78. dakikada Onur’un pasında ceza sahasının dışında topla bulunan Boldrin’in şutunda kaleci Lung uzanarak topu uzaklaştırmayı başardı.

90+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pedro, rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. ancak VAR'da izlenen pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

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