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Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... CAS'tan Manchester City'e müjde! Sıra Trabzonspor'da

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Son Dakika Haberi... CAS'tan Manchester City'e müjde! Sıra Trabzonspor'da
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CAS, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği için 2 yıl Avrupa kupalarından men edilen Manchester City’nin cezasını kaldırdı. Karar, benzer gerekçeyle 1 yıl ceza alan Trabzonspor’u da ümitlendirdi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA’nın Manchester City’ye verdiği 2 sezon Avrupa kupalarından men kararını kaldırdı...

CAS’tan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından Finansal Fair Play (FFP) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz ekibine verilen Avrupa kupalarından 2 sezon men kararının kaldırıldığı ve 30 milyon Euro para cezasının da 10 milyon Euro’ya indirildiği bildirildi. Liverpool’un ardından ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Manchester City, bu kararla gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak.

DELİL YETERSİZLİĞİ VE ZAMAN AŞIMI
UEFA, Manchester City’ye verilen cezanın duruşmalarda yeterli delil sunulamaması ve ihlallerin büyük bölümünün 5 yıllık zaman aşımına uğramasından dolayı kaldırıldığını duyurdu. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, sponsorluk ve 2012 16 yıllarındaki gelirlerini şişirdiği gerekçesiyle şubat ayında İngiliz kulübünü cezalandırmıştı.

GEREKÇELİ KARAR BEKLENİYOR
CAS’ın kararı, FFP’ye uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor’u da harekete geçirdi. Bordo mavililerin avukatları, CAS’ta 16 Temmuz’da görülecek duruşma öncesi emsal teşkil edebilecek konular üzerinde çalışmalara başladı. CAS, gerekçeli kararı 1-2 gün içinde açıklarsa Trabzonspor, duruşmaya daha güçlü girebilecek.

Son Dakika Haberi... CAStan Manchester Citye müjde Sıra Trabzonsporda

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