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Carpe Diem’de Şentürk ve Özvanligil zirvede

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#Carpe Diem#2023 Bahar Ligi#Binicilik
Carpe Diem’de Şentürk ve Özvanligil zirvede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 07:00

Binicilikte 2023 Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmaları’nın ilk ayağı geçtiğimiz hafta sonu Carpe Diem Equestrian Team’in ana sponsorluğunda Kemer Country Club’da yapıldı.

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240 at ve binicilerinin katıldığı yarışmaların ikinci ayağı 2-4 Haziran’da, finalleri ise 23-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Carpe Diem Big Tour 140 cm Yetişkin Pro Biniciler Milli Takım Seçme Yarışması’nda Hasan Şentürk, Medium Tour 125 cm Kadın Biniciler Milli Takım Seçme Yarışması’nda da Nil Özvanlıgil birinci oldu.

Carpe Diem ENGEL ATLAMA iLK AYAK BiRiNCiLERi

Tiny Tour 105 cm:
G.Berre Karayılanoğlu (El Basta)
Small Tour 115 cm:
A.Berrak Toğlukdemir
(İmagine Van’t Roth)
Big Tour 140 cm:
Hasan Şentürk (Locca)
Medium Tour 125 cm:
Nil Özvanlıgil (Firocco)

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#Carpe Diem#2023 Bahar Ligi#Binicilik

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