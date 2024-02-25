Carlo Ancelotti'den 'sitemkar' soruya 'müjdeli' cevap: 'Arda Güler artık hazır!'

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'de 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga devi Real Madrid'e imza atan Arda Güler'in adı, İspanyol medyasında sıkça yer almaya devam ediyor. Hazırlık kampında yaşadığı sakatlığın ardından üst üste talihsizlikler yaşayan ve 6.5 ay kadar sahalardan uzak kalan Güler için sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dönemde Real Madrid formasıyla oyuna sonradan girerek süre bulan ancak ilk 11'de oynama şansına erişemeyen genç yıldız için teknik direktör Carlo Ancelotti'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İLK 11'DE OYNAYABİLECEK SEVİYEDE"

Basın toplantısında yöneltilen, "Arda Güler neden daha fazla süre almıyor?" sorusunu yanıtlayan Ancelotti'nin sözleri şu şekilde;

"Bu diğer futbolcularla rekabetle ilgili bir mesele. Çok genç ve onun için sabırlı olmak gerek. Ancak şu anda ilk 11'de oynayabilecek seviyeye ulaştı."

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Arda Güler'in ilk 11'de yer alabileceğini söyleyen İtalyan çalıştırıcının genç futbolcuyu bu akşam oynanacak olan Sevilla maçında sahaya sürme ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

BELLINGHAM VE JOSELU'NUN YOKLUĞUNDA...

Öte yandan As'ta yer alan habere göre; Bellingham ve Joselu'nun sakatlıkları sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e daha fazla şans vermeyi düşünüyor. Carlo Ancelotti, milli oyuncu Arda Güler'i; Vinicius Jr., Rodrygo ve Brahim Diaz'ın alternatifi olarak düşünüyor.

Arda Güler, sahaya ilk 11'de çıkması halinde bir La Liga maçında ilk kez 11'de sahne almış olacak.

Real Madrid, bugün Sevilla ile Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. Müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

18 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Real Madrid'de 5 maçta forma giydi ve toplam 92 dakika süre aldı.