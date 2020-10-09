Cappie Pondexter'a kimdir, Cappie Pondexter'a ne oldu? WNBA yıldızı Cappie Pondexter'ın hayatı

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen yıldız basketbolcu Cappie Pondexter'ın kayıp olduğu ortaya çıktı. Ünlü sporcunun kaybolduğu haberi Twitter ve farklı sosyal medya platformlarında da gündem oldu. 2005 yılında İzmir'de yapılan Üniversite Oyunları'nda ABD Bayan Basketbol Takımı ile altın madalya kazanan Pondexter, çok sayıda altın madalya kazanmıştı.

CAPPİE PONDEXTER KİMDİR?

Cappie Pondexter 7 Ocak 1983'te Kaliforniya'da doğdu. WNBA'de Phoenix Mercury forması giymektedir. Pondexter 2006 WNBA draftında Phoenix Mercury tarafından ikinci sıradan seçildi. Çaylak sezonunda, WNBA Batı Konferansı all-star takımında yer aldı.

2007 yılında Pondexter Mercury'nin şampiyonluğa ulaşmasında çok önemli bir rol üstlenmiş ve 22 sayı ortalamasıyla 2007 WNBA Final serisinin En Değerli Oyuncusu seçilmiştir.

WNBA'in en önemli oyuncuları arasında gösterilmektedir. Avrupa kariyerine 2006/07 sezonunda Fenerbahçe ile başlayan Pondexter, stili ve istatistikleriyle adından söz ettirdi. Fenerbahçe'de oynadığı 2 yılın ardından Rusya'ya transfer olmuştur. 2011/12 sezonu ortası itibarı ile yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştür. 2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe'den ayrılmıştır. 2015-16 sezonunda Beşiktaş'la anlaşarak Avrupa kariyerine dönüş yapmıştır.

2005 yılında İzmir'de yapılan Üniversite Oyunları'nda ABD Bayan Basketbol Takımı ile altın madalya kazanan Pondexter, 2003 FIBA Genç Bayanlar Dünya Şampiyonası, 2002 Genç Bayanlar Dünya Şampiyonası Elemeleri ve 2000 Yıldız Bayanlar Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde de altın madalya kazanmıştır.

2008 Pekin Olimpiyatları nda Amerika Millî Takımı ile altın madalya kazanmıştır.