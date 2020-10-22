Canlı | Sparta Prag-Lille(Yusuf Yazıcı gol attı)
Lille, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sparta Prag ile kozlarını paylaştı. Yusuf Yazıcı'nın gol attığı bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile Lille karşı karşıya geliyor.
İkinci yarı oynanıyor
Sparta Prag: 1
Lille: 4
Goller: 45' Yusuf 46' Dockal, 60' Yusuf Yazıcı, 66' Ikone, 75' Yusuf Yazıcı
Kırmızı kart: 23' Krejci(Sparta Prag)
İLK 11'LER
Sparta Prag: Heca; Sacek, Lischka, Krejci, Hanousek; Travnik, Dockal, Pavelka; Vindheim, Julis, Karlsson
Lille: Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Soumare, Xeka, Bamba; Yusuf Yazıcı; David
Sparta Prag-Lille maçı hangi kanalda?
Yusuf Yazıcı'nın 11'de başladığı Sparta Prag-Lille mücadelesi saat 22:00'de başladı ve beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanıyor
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