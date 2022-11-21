Canlı: Senegal - Hollanda maçı (Dünya Kupası)

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Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal ile Hollanda, galibiyet için kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre sonucu

Senegal 0-0 Hollanda

İLK 11'LER

Senegal: Mendy, Sabaly, Cisse, Koulibaly, Diallo, Kouyate, N.Mendy, Gueye, Sarr, Dia, Diatta

Hollanda: Noppert, Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake, Blind, Frenkie De Jong, Berghuis, Gakpo, Janssen, Bergwijn

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SENEGAL HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Senegal - Hollanda maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

SENEGAL

Togo, Namibya ve Kongo Cumhuriyeti'nin bulunduğu grubu açık ara lider tamamlayıp Mısır'la eşleşen Senegal; penaltılar sonrası Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanmıştı. Dünya Kupası play-off'ları öncesinde Mısır'ı yine penaltılarla yenip Afrika Uluslar Kupası'nı da müzelerine götürdüler. İki zaferde de son penaltıyı atan, takımın ruhani lideri Sadio Mane sakatlığı nedeniyle Katar'da boy gösteremeyecek! Mane dışında hücumda Keita Balde de olmayacak. Balde doping cezası nedeniyle eylül ayının ortasından beri futbol oynayamıyor. Dünya Kupası'nın ortasına kadar da sahalara dönemeyeceği için TD Aliou Cisse tarafından kadroya alınmadı. Stoperde "Abdou Diallo & Kalidou Koulibaly" ikilisi forma giyecek. Savunmanın önünde Nampalys Mendy ile Idrissa Gueye ter dökecek. Mane ve Balde'nin yokluğunda gole en yakın isim Boulaye Dia olacak. Kanatlarda Ismaila Sarr ve Krepin Diatta'yı izleyeceğiz.

HOLLANDA

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A Milli Takımımız'ın da içinde bulunduğu eleme grubunu 10 maçta 23 puanla (7G 2B 1M) zirvede tamamlayıp Katar vizesi alan Hollanda, Uluslar A Ligi 4. Grup'ta da 6 maçta 16 puanla (5G 1B) lider olmuştu. 15 maçtır yenilgi yüzü görmediler, bu 15 maçın 11'ini kazandılar. Georginio Wijnaldum ve Bruno Martins Indi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Donyell Malen ile Jasper Cillessen'i TD Louis van Gaal tercih etmedi. Bir önceki Dünya Kupası'na kurtardığı penaltılarla damga vuran Tim Krul, bir penaltı antrenmanına katılmayı reddettiği için Van Gaal tarafından kadronun dışında bırakılmıştı. O zamandan bu zamana da milli takımda görev yapmadı. Hollanda medyası Senegal'e karşı kalede Andries Noppert'i olacağını yazdı. Heerenveen'in 28 yaşındaki eldiveni daha önce hiç milli formayı giymedi. Bir anda kendini spot ışıkları altında bulacak. Sağda Denzel Dumfries, solda Daley Blind olacak. Savunmanın ortasında "Timber, Van Dijk & Ake" üçlüsünü izleyeceğiz. Orta sahada serbest rolde Davy Klaassen veya Cody Gakpo görev yapacak. Hücumun en ilerisinde Beşiktaşlı Wout Weghorst ya da Fenerbahçe eskisi Vincent Janssen forma giyecek.