Canlı | Schalke Werder Bremen maçı

Bundesliga'da son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen Schalke 04, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Werder Bremen'i konuk ediyor. S Sport 2 ve Misli.com'dan canlı yayınlanan maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden de takip edebileceksiniz.

Werder Bremen'in Bundesliga tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi Schalke 04. Schalke'nin ise bu sezon ligde yer alan takımlar arasında en fazla galibiyet aldığı rakibi Werder Bremen.

Werder Bremen ile oynadığı son üç resmi maçı kaybeden Schalke, sadece Bayern Münih'e karşı daha uzun aktif bir seriye sahip. Schalke'ye konuk olduğu son üç resmi maçı kazanan Werder Bremen, Bundesliga'nın kuruluşundan bu yana herhangi bir rakibine karşı en fazla dört maçlık bir seri yakalamıştı.

Son 10 Bundesliga maçını kazanamayan Schalke, daha uzun bir seriyi en son 1996/97'de yaşamıştı. 2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında -19 gol averajına sahip olan Schalke, bu bölümde en az puan toplayan iki takımdan biri konumunda. Schalke, Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 11 maçlar itibarıyla en az gol attığı sezonu yaşıyor.

Son dört Bundesliga maçında beş puan toplayan Werder Bremen, daha önceki 10 karşılaşmadan üç puan çıkarabilmişti. Werder Bremen, Bundesliga tarihinde 27. maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu yaşıyor. Bundesliga'da çıktığı son iki maçta gol yemeyen Werder Bremen, daha uzun bir seriyi en son Şubat-Mart 2014'te yakalamıştı. Werder Bremen forması giyen Maximilian Eggestein, Schalke'ye rakip olduğu altı Bundesliga maçında beş gole doğrudan katkı sağladı.

Schalke Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Schalke Werder Bremen maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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