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Haber Giriş: 23.12.2020 - 23:08 | Son Güncelleme:

Canlı | Milan Lazio maçı (Hakan Çalhanoğlu gol attı)

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Canlı | Milan Lazio maçı (Hakan Çalhanoğlu gol attı)
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İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan, evinde Lazio'yu konuk ediyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan, evinde Lazio'yu konuk ediyor. Milan'da Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de maça başladı. Lazio'da ise Vedat Muriqi, 32. dakikada Correa'nın yerine oyuna girdi.

Milan 2-1 Lazio

GOLLER
10' Rebic (Asist Hakan Çalhanoğplu)
17' Hakan Çalhanoğlu (P)
27' Luis Alberto

Mücadele beIN SPORTS MAX 1'den yayınlanıyor.

Canlı | Milan Lazio maçı (Hakan Çalhanoğlu gol attı)

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