Canlı: Manchester United - Manchester City Wout Weghorst oynuyor mu?

Güncelleme Tarihi:
İngiltere Premier Lig 20. hafta mücadelesinde Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geliyor.
Old Trafford'da oynanan müsabakayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
Weghorst kadroda yok
Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, Manchester City karşısında kadroda yer almadı.
Hollandalı futbolcu, Manchester derbisini tribünden takip ediyor.
Manchester united - Manchester City maçının ilk 11'leri
Manchester United XI: De Gea, Bruno Fernandes, Martial, Rashford, Malacia, Eriksen, Fred, Casemiro, Varane, Shaw, Wan-Bissaka.
Manchester City XI: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Haaland.
Manchester United Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United - Manchester City maçı 14 Ocak Cumartesi günü 15:30'dan itibaren beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.