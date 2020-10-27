Canlı | Liverpool - Midtjylland
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında İngiliz devi Liverpool, Danimarka'nın Midtjylland takımını konuk ediyor.
İlk yarı oynanıyor:
Liverpool: 1
Midtjylland: 0
Goller: 55' Jota
Liverpool'da Van Dijk'tan sonra Fabinho da sakatlandı ve Midtjylland maçına devam edemedi.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Milner, Henderson, Shaqiri; Minamino, Origi, Jota.
Midtjylland: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.
"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle