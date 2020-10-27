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Futbol
Haber Giriş: 27.10.2020 - 23:00 | Son Güncelleme:

Canlı | Liverpool - Midtjylland

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Canlı | Liverpool - Midtjylland
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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında İngiliz devi Liverpool, Danimarka'nın Midtjylland takımını konuk ediyor.

İlk yarı oynanıyor:

Liverpool: 1

Midtjylland: 0

Goller: 55' Jota

Liverpool'da Van Dijk'tan sonra Fabinho da sakatlandı ve Midtjylland maçına devam edemedi.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Milner, Henderson, Shaqiri; Minamino, Origi, Jota.

Midtjylland: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.

Canlı | Liverpool - Midtjylland

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