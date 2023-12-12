Canlı: Kopenhag - Galatasaray maçı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşıyor.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

Kopenhag 1-0 Galatasaray

Gol: 58' Lerager

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Ankersen’in şutunda top uzak direk dibinden dışarı gitti.

14. dakikada Angelino’nun sol kanattan arka direğe ortasında Tete kafayı vurdu, kale önünde savunmaya çarpan top kornere çıktı.

42. dakikada ara pasta topla buluşan Sacha Boey’un ortasında arka direkte Icardi, Zaha’ya indirdi. Zaha’nın vuruşunda top savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

Galatasaray, müsabakayı kazanması durumundan Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak.

Cimbom; grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 5 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

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Kopenhag ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 2. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Kopenhag'ın 11'i: Grabara, Diks, Vavro, Ankersen, Lerager, Claesson, Goncalves, Jelert, Achouri, Elyounoussi, Falk.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

Yedekler: Günay, Jankat, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Nelsson, Sérgio, Barış, Kazımcan, Ndombele, Bakambu

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Galatasaray müsabakası saat 23.00'de başladı ve Exxen üzerinden canlı izlenebiliyor.

SARI KIRMIZILILAR NASIL TURLAR?

Beşer puanlı ki takımın mücadelesinde Kopenhag averajla ikinci. Galatasaray’ın tur atlayabilmesi için Kopenhag’ı yenmesi şart. Cimbom 3 puan alırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan adını son 16’ya yazdıracak. Sarı kırmızılılar puan kaybeder, M.United da Bayern karşısında kazanamazsa temsilcimiz yola Avrupa Ligi’nden devam edecek. G,Saray puan kaybeder Manchester da Bayern’i yenerse Avrupa’ya veda eden taraf sarı kırmızılılar olacak.

12.4 MiLYON EURO’LUK MAÇ

G.Saray bugün kazanmayı başarırsa ayrıca 2.8 milyon Euro galibiyet primi alacak.. Son 16’ya çıkma ödülü olan 9.6 milyon Euro da eklendiğinde bugünkü maç 12.4 milyon Euro (Yaklaşık 387 milyon TL) değerinde. Toplam gelir ise 43.6 milyon Euro’ya (Yaklaşık 1.35 milyar TL) çıkacak.

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KAFİLEDE SÜRPRİZ YOK

Galatasaray, Kopenhag maçı kadrosunu açıkladı.

Sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışan Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech de deplasman kafilesinde yer aldı.

Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey ve Cedric Bakambu."