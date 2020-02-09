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Spor Arena
Haber Giriş: 09.02.2020 - 18:00,Son Güncelleme:/

Canlı | İnter-Milan

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Canlı | İnter-Milan

Serie A'da 23. hafta maçında Inter ile Milan karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Serie A'da 23. hafta maçında Inter ile Milan kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Inter: Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lukaku

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaerr, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Hakan Çalhanoğlu; Ibrahimovic.

Canlı | İnter-Milan

Bu ligde Inter evinde 7 maçtır kaybetmiyor, toplamda 15 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Milan toplamda 5 maçtır kaybetmiyor.

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