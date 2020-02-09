Canlı | İnter-Milan
Serie A'da 23. hafta maçında Inter ile Milan karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Serie A'da 23. hafta maçında Inter ile Milan kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Inter: Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lukaku
Milan: Donnarumma; Conti, Kjaerr, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Hakan Çalhanoğlu; Ibrahimovic.
Bu ligde Inter evinde 7 maçtır kaybetmiyor, toplamda 15 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Milan toplamda 5 maçtır kaybetmiyor.
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